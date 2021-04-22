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    12:14, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Мужчина сбывал героин в спичечных коробках в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области мужчина сбывал героин в спичечных коробках. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    При проведении негласных следственных действий сотрудниками группы по противодействию наркопреступности УП Илийского района задержан 53-летний мужчина за продажу двух спичечных коробков, содержащих порошкообразное вещество светло-бежевого цвета.

    Проданное вещество было опечатано и отправлено на экспертизу. Согласно его заключению, изъятое вещество является героином общей массой 0,49 грамма.
    Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 297 ч. 1 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Алматинская область
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