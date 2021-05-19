Мужчина сбил подростка и скрылся с места ДТП в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Мужчина наехал на подростка и скрылся с места ДТП в Кызылорде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию поступило сообщение о наезде неизвестного автомобиля на подростка, который передвигался на велосипеде по одной из центральных улиц города. Водитель скрылся с места ДТП.

По факту произошедшего были начаты оперативно-розыскные мероприятия. Полицейские просмотрели записи видеокамер и провели опрос очевидцев. В результате принятых мер полицейские в течение двух часов установили подозреваемый автомобиль. А в отношении жителя областного центра, находившегося за рулем авто, составлены протоколы об административных правонарушениях по части 2 статьи 610 Кодекса РК об административных правонарушениях «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества» и по части 2 статьи 611 «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся«.

Подростку оказана медицинская помощь, его здоровью ничего не угрожает.