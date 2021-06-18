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    10:12, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Мужчина сбил бывшую супругу в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы мужчина наехал на автомобиле на бывшую супругу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Бригаду скорой помощи и наряд полиции вызвали поздно вечером жители Жетысуского района.

    Как сообщили в полиции города, установлено, что молодая женщина сама приехала к своему бывшему супругу.

    «Она попросила отогнать авто на стоянку. А когда молодой человек сел за руль, женщина почти на ходу решила сесть в автомобиль. Мужчина был в состоянии опьянения, и вовсе не имеет водительского удостоверения», - сообщили в ведомстве.

    Полицейские оформили факт, точная квалификация которому будет дана по результатам разбирательства.


    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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