Мужчина сбил бывшую супругу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы мужчина наехал на автомобиле на бывшую супругу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бригаду скорой помощи и наряд полиции вызвали поздно вечером жители Жетысуского района.

Как сообщили в полиции города, установлено, что молодая женщина сама приехала к своему бывшему супругу.

«Она попросила отогнать авто на стоянку. А когда молодой человек сел за руль, женщина почти на ходу решила сесть в автомобиль. Мужчина был в состоянии опьянения, и вовсе не имеет водительского удостоверения», - сообщили в ведомстве.

Полицейские оформили факт, точная квалификация которому будет дана по результатам разбирательства.