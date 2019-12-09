Мужчина с топором напал на автобус в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане полицейские установили и задержали подозреваемого в хулиганстве, который с топором напал на пассажирский автобус и разбил стекла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Факт был зарегистрирован в поселке Еркин, входящим по территориальности в город Талдыкорган. Из поступившей в полицию информации следовало, что неизвестный мужчина, вооружившись топором, напал на пассажирский автобус и побил стекла городской маршрутки.

При разбирательствах выяснилось, что инцидент, свидетелями которого стали несколько человек, произошел на конечной остановке. От действий хулигана никто из пассажиров не пострадал. Информация с фото об инциденте разлетелась по соцсетям, в связи с чем стражи порядка успокоили горожан, сообщив о возбуждении по факту уголовного расследования и организованных мероприятиях по поиску хулигана.

«Полицейские Талдыкоргана установили подозреваемого, который был доставлен в городскую полицию. Задержанный 49-летний мужчина оказался психически неуравновешанным, официально стоящим на медицинским учете. Необходимые следственные действия, включая опознание подозреваемого, проведены. Топор также обнаружен и изъят», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции дополнили, что с учетом его неадекватных действий задержанный мужчина помещен в региональный психоневрологический диспансер.