Мужчина с шестилетним сыном пропали в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мужчина забрал маленького сына и ушел в неизвестном направлении в Павлодаре. Предположительно, накануне он поссорился с женой, передает Pavlodarnews.kz.

Как рассказала руководитель поискового отряда «VITA» Екатерина Кудрявцева, 33-летний неработающий Анатолий Вальтер пропал 2 мая около шести часов вечера. С собой он забрал шестилетнего сына Альберта. 3 мая за помощью к волонтерам обратилась мама мальчика.

«Женщина рассчитывала, что муж вернется домой, но этого не произошло, - сообщила Екатерина Кудрявцева. - Сейчас с ней и полицией мы отрабатываем возможные места их нахождения».

Известно, что Анатолий Вальтер ростом 165 см, худощавый, карие глаза, темные волосы. Мужчина имеет татуировки в виде иероглифа, а также надпись «Мой бог во мне». Был одет в коричневую кожаную куртку, синее трико с красной вставкой и черные кроссовки.

На мальчике - серое трико, черная куртка с желто-зелеными пчелками и черно-красные кроссовки.

Всех, кто обладает информацией об этом мужчине и ребенке, просьба позвонить на +7 7747 615 55 63 - Катерина, +7 7 777 334 82 01 - Светлана или по номеру 102.