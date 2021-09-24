Мужчина с российским гражданством 10 лет получал пенсию в Казахстане
Сотрудники управления миграционной службы департамента полиции на постоянной основе по всей территории Восточного Казахстана ведут работу по выявлению фактов двойного гражданства.
Следует напомнить, что до вступления в гражданство другой страны гражданину РК необходимо отказаться от казахстанского гражданства. Для этого нужно в 30-дневный срок уведомить органы внутренних дел о планируемом получении гражданства иного государства, а также сдать паспорт и удостоверение личности РК. К сожалению, некоторые жители ВКО игнорируют эту процедуру, поэтому отмечается рост фактов двойного гражданства.
Мотивов для двойного гражданства несколько - это беспрепятственное пересечение госграницы в период карантинных ограничений, возможность экстренной эмиграции в случае наступления чрезвычайных ситуаций, получение материальных преимуществ, а именно пенсионный расчет, пособие при рождении детей, льготные условия при поступлении в вузы.
«22 августа сотрудниками миграционной службы ОП города Алтая выявлена 36-летняя гражданка Российской Федерации с двойным гражданством. Женщина в ноябре 2020 года в Алтайском крае стала гражданкой РФ и не сообщила об этом факте в органы внутренних дел или загранучреждения Республики Казахстан. За все это время, так и не сдав паспорт и удостоверение личности гражданина Республики Казахстан, нарушила законодательство о гражданстве РК. За что была привлечена к административной ответственности по статье 496 КРКобАП, по решению суда выдворена за пределы Республики Казахстан», – рассказал начальник управления миграционной службы Ербол Бекпаев.
Еще одного 73-летнего «двойника» выявили в сентябре этого года сотрудники миграционной службы Глубоковского РОП совместно с «Государственный центр по выплате пенсий» АО ГК «Правительство для граждан» Глубоковского района. Мужчина еще в 1999 году принял гражданство Российской Федерации, однако более 20 лет проживал и работал в Казахстане по документам гражданина РК, а в 2011 году по достижению предельного возраста оформил пенсию в нашей стране.
В настоящее время рассматривается вопрос о возращении незаконно полученных денежных средств, нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 496 КРКоАП. Отметим, что с начала года на территории ВКО стражи порядка выявили уже более 60 «двойников».