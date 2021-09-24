Мужчина с российским гражданством 10 лет получал пенсию в Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Глубоковском районе ВКО выявили гражданина РФ, который 10 лет получал пенсию, как гражданин Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления миграционной службы департамента полиции на постоянной основе по всей территории Восточного Казахстана ведут работу по выявлению фактов двойного гражданства.

Следует напомнить, что до вступления в гражданство другой страны гражданину РК необходимо отказаться от казахстанского гражданства. Для этого нужно в 30-дневный срок уведомить органы внутренних дел о планируемом получении гражданства иного государства, а также сдать паспорт и удостоверение личности РК. К сожалению, некоторые жители ВКО игнорируют эту процедуру, поэтому отмечается рост фактов двойного гражданства.

Мотивов для двойного гражданства несколько - это беспрепятственное пересечение госграницы в период карантинных ограничений, возможность экстренной эмиграции в случае наступления чрезвычайных ситуаций, получение материальных преимуществ, а именно пенсионный расчет, пособие при рождении детей, льготные условия при поступлении в вузы.

«22 августа сотрудниками миграционной службы ОП города Алтая выявлена 36-летняя гражданка Российской Федерации с двойным гражданством. Женщина в ноябре 2020 года в Алтайском крае стала гражданкой РФ и не сообщила об этом факте в органы внутренних дел или загранучреждения Республики Казахстан. За все это время, так и не сдав паспорт и удостоверение личности гражданина Республики Казахстан, нарушила законодательство о гражданстве РК. За что была привлечена к административной ответственности по статье 496 КРКобАП, по решению суда выдворена за пределы Республики Казахстан», – рассказал начальник управления миграционной службы Ербол Бекпаев.

Еще одного 73-летнего «двойника» выявили в сентябре этого года сотрудники миграционной службы Глубоковского РОП совместно с «Государственный центр по выплате пенсий» АО ГК «Правительство для граждан» Глубоковского района. Мужчина еще в 1999 году принял гражданство Российской Федерации, однако более 20 лет проживал и работал в Казахстане по документам гражданина РК, а в 2011 году по достижению предельного возраста оформил пенсию в нашей стране.

В настоящее время рассматривается вопрос о возращении незаконно полученных денежных средств, нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 496 КРКоАП. Отметим, что с начала года на территории ВКО стражи порядка выявили уже более 60 «двойников».