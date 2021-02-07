Мужчина с психическим расстройством пропал в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау идет поиск пропавшего 5 февраля человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«6 февраля в 18 часов 12 минут поступило сообщение о том, что гражданин Айтекешов, 1991 года рождения, страдающий психическим расстройством, ушел вечером 5 февраля из дома и не вернулся. Родственники пытались отыскать его самостоятельно. Однако сделать этого не удалось. Сразу же после поступления сообщения к поиску подключились спасатели и сотрудники полиции. В розыске задействованы 16 сотрудников и 7 единиц техники департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, 2 кинологических расчета, 3 единицы техники и 10 сотрудников департамента полиции Атырауской области. Поиск продолжается», - сообщила пресс-служба ДЧС региона.