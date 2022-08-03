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Мужчина с племянником утонули в ЗКО
3 Августа 2022 13:39

Мужчина с племянником утонули в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Трагедия произошла 2 августа около 16:00 в поселке Акжайык Теректинского района Западно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал Мой ГОРОД.

Как сообщил заместитель начальника ДЧС ЗКО Канат Доспаев, в этот день двое взрослых и четверо детей купались в реке Урал. В какой-то момент 35-летний мужчина заметил, что двое детей начали тонуть. Он прыгнул в воду и спас свою дочь, а семилетнего племянника, к сожалению, спасти не смог. Мужчина не справился с течением и утонул.

«До прибытия спасателей местные жители нашли и извлекли из воды тело мужчины. Ребенка найти пока не удалось, поисково-спасательные работы продолжаются. На месте работают восемь сотрудников ДЧС и две единицы техники. Хочется отметить, что данный участок не оборудован для купания, средняя глубина составляет около 10 метров, ширина - 50 метров, течение воды свыше одного метра в секунду, примерная температура воды составляла 15-17 градусов», - проинформировал Канат Доспаев.

С начала купального сезона на водоемах области утонули 15 человек, в том числе шесть детей. Спасти удалось 12 человек.

К административной ответственности за нарушение правил водопользования, распитие спиртных напитков у водоемов к ответственности привлекли 46 человек.



Фото : mgorod.kz



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