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Мужчина с пистолетом разгуливал по улицам Уральска

Редактор:  
Ринат Дусумов
19 Апреля 2021, 16:05
Мужчина с пистолетом разгуливал по улицам Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске гвардейцы задержали мужчину, который разгуливал с пистолетом по улицам города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Батыс» Нацгвардии РК.

«Находясь на маршруте патрулирования по охране общественного порядка и безопасности, войсковой наряд воинской части 5517 РгК «Батыс» Национальной гвардии в составе начальника войскового наряда рядового Санжара Токтоева, патрульных рядовых Альмухамеда Кабатаева и Геннадия Чернявского, на проспекте Н.Назарбаева заметили подозрительного гражданина. Увидев стражей порядка, он попытался скрыться. Стражам порядка удалось задержать мужчину. Во время наружного досмотра вещей в присутствии понятых правоохранители в правом кармане гражданина обнаружили пневматический пистолет. После этого его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказали в Нацгвардии.


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