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Мужчина с ножом угрожал пассажиру в автобусе в Темиртау

18 Июня 2020 12:17
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Мужчина с ножом угрожал пассажиру в автобусе в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В Темиртау в ходе конфликта между двумя пассажирами автобуса, один из них вытащил нож и начал угрожать оппоненту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Конфликт произошел на глазах десятка пассажиров общественного транспорта. По словам очевидцев, повода для ссоры не было. Однако мужчина был настроен агрессивно, он сразу же вытащил нож и начал угрожать расправой. Другие пассажиры попытались предотвратить трагедию и отобрать у него нож. В это время водитель автобуса подал сигнал проезжавшему мимо патрулю полиции.

«34-летний мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, в маршрутном автобусе вступил в словесную перепалку с незнакомым ему пассажиром. В тот момент, когда происходили эти события, мимо автобуса проезжал в попутном направлении экипаж батальона патрульной полиции. Полицейские заметили характерные сигналы водителя автобуса и тут же остановились возле автобуса. Мужчину доставили в полицию, нож изъят. Все обстоятельства, включая причину конфликта, выясняются», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.


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#Карагандинская область   #Происшествия  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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