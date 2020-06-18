Мужчина с ножом угрожал пассажиру в автобусе в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В Темиртау в ходе конфликта между двумя пассажирами автобуса, один из них вытащил нож и начал угрожать оппоненту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конфликт произошел на глазах десятка пассажиров общественного транспорта. По словам очевидцев, повода для ссоры не было. Однако мужчина был настроен агрессивно, он сразу же вытащил нож и начал угрожать расправой. Другие пассажиры попытались предотвратить трагедию и отобрать у него нож. В это время водитель автобуса подал сигнал проезжавшему мимо патрулю полиции.

«34-летний мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, в маршрутном автобусе вступил в словесную перепалку с незнакомым ему пассажиром. В тот момент, когда происходили эти события, мимо автобуса проезжал в попутном направлении экипаж батальона патрульной полиции. Полицейские заметили характерные сигналы водителя автобуса и тут же остановились возле автобуса. Мужчину доставили в полицию, нож изъят. Все обстоятельства, включая причину конфликта, выясняются», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.