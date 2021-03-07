Мужчина с ножом ограбил стоматологию в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Вооружённый ножом мужчина забрал 200 тысяч тенге из кассы стоматологии в 11 микрорайоне. Ограбление попало на камеру видеонаблюдения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

Стоматологию в 11 микрорайоне Актау ограбили 6 марта в 15:30.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как неизвестный мужчина зашёл в стоматологию, угрожая сотрудникам ножом. Он забрал из кассы 200 тысяч тенге, а после этого скрылся в неизвестном направлении.





По информации сотрудников стоматологии, подозреваемого уже задержали. Ожидается официальный комментарий департамента полиции Мангистауской области.