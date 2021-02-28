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    18:00, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    Мужчина с ножом ограбил магазин в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские Петропавловска задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Вечером 22 февраля неизвестный мужчина, угрожая ножом, потребовал деньги у продавца продуктового магазина на окраине города Петропавловска. Со слов женщины, добычей налетчика стали около 30 тысяч тенге.

    К сожалению, торговая точка не была оборудована видеонаблюдением. Но сотрудник криминальной полиции по описанию и почерку преступления узнал 31-летнего горожанина, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с наркотиками, кражу и грабеж.

    В ходе проверки подтвердилась его причастность и к данному преступлению. У мужчины изъят нож. Медицинское освидетельствование установило состояние алкогольного опьянения. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 192 УК РК «Разбой».

    В настоящее время подозреваемый содержится под арестом.

    «Рекомендуем всем предпринимателям принять меры по охране и технической укрепленности бизнес-объектов. Видеонаблюдение не только ускоряет процесс раскрытия преступлений, но зачастую служит сдерживающим фактором: торговые точки, оборудованные видеокамерами, реже становятся местом совершения имущественных преступлений», – сказал заместитель начальника первого ОП Талгат Смагулов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
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