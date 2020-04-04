Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Мужчина с ножом напал на прохожих во Франции: двое погибших, семь раненых

Автор:  
Тимур Дюсекеев
4 Апреля 2020, 19:05
Мужчина с ножом напал на прохожих во Франции: двое погибших, семь раненых

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Во Франции мужчина, вооруженный ножом, напал на людей, убив двоих и ранив семерых, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Local.

Инцидент произошел в субботу утром в торговом центре и на улице вблизи него в городе Роман-сюр-Изер на юго-востоке страны.

Один из раненых находится в критическом состоянии в больнице. Полиция задержала нападавшего.

Глава Министерства внутренних дел Франции написал в своем микроблоге Twitter, что обстоятельства и мотив нападения изучаются.



Происшествия   Франция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка