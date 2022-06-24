24 Июня 2022 12:20

Мужчина с ножом напал на пациентов психбольницы в Лас-Вегасе

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Вооруженный ножом пациент психиатрического отделения больницы в Лас-Вегасе нанес ножевые ранения двум другим больным, один из которых от полученных травм скончался. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Инцидент произошел в охраняемой зоне, где проходят лечение душевнобольные пациенты в Университетском медицинском центре.

По данным полиции, ночью в четверг 40-летний подозреваемый вышел из своей палаты и направился в соседнюю, где нанес смертельное ножевое ранение первой жертве, который был связан ремнями безопасности.

Затем мужчина с ножом вышел в коридор и напал на второго пострадавшего, которому удалось убежать вместе с дежурной медсестрой.

Подозреваемый взят под стражу. Ведется расследование.