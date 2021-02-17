КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - Мужчина с ножом напал на охранника казино в Капшагае, сообщает Polisia.kz.

В городе Капшагае сотрудники криминальной полиции задержали 21-летнего мужчину, который в одном из казино несколько раз ударил ножом охранника заведения. Пострадавший находится в реанимации городской больницы.

«В отдел полиции города Капшагая поступило сообщение от работников приемного покоя центральной больницы, что к ним поступил 36-летний мужчина с колото-резанными ранами брюшной полости. По приезде на место данный факт подтвердился и по нему начато досудебное расследование. Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его», – сообщил заместитель начальника ОП города Капшагай Азамат Тургынбаев.





Как отметили в полиции, сразу же после совершения преступления мужчина подался в бега. Но сыщики не дали злоумышленнику шанса скрыться от правосудия.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 21-летнего подозреваемого, являющегося уроженцем Талгарского района Алматинской области. В отношении него начато досудебное расследование по ст.24 ч.3, ст.99 ч.2 УК РК, то есть покушение на убийство. В настоящее время подозреваемый дал признательные показания и взят под стражу. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», – дополнил А.Тургынбаев.