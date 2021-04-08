Мужчина с ножом напал на девушку в подъезде дома в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске полицейские ищут мужчину, который напал на молодую девушку в подъезде дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мессенджерах горожане рассылают сообщение-предупреждение о мужчине, который якобы напал на первокурсницу возле ее квартиры и пытался изнасиловать. Второй случай, согласно информации в пересылаемых сообщениях, произошел возле местного университета. Вместе с сообщением пользователи рассылают фотографию предполагаемого преступника.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

«5 апреля в управление полиции Петропавловска с заявлением обратилась 19-летняя жительница областного центра о том, что около 20:00 часов в подъезде ее дома, угрожая ножом, напал неизвестный мужчина. На шум борьбы из квартиры вышла соседка, после чего неизвестный мужчина убежал.

По данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время проводится комплекс всех необходимых оперативно-розыскных мероприятий для установления личности и задержания подозреваемого», - сообщили в департаменте.

По второму факту, указанному в сообщениях, в полицию никто не обращался.