Мужчина с молотком напал на пассажиров поезда в Германии

По данным Bild, сам нападавший получил тяжелые ранения.

В скоростном поезде ICE в федеральной земле Бавария на юге Германии легко ранены четыре пассажира, на которых напал с молотком 20-летний беженец из Сирии, проживающий близ Вены, заявил в четверг, 3 июля, земельный министр внутренних дел Йоахим Херрман (Joachim Herrmann). По его словам, у нападавшего был также топор, однако пассажиров он атаковал только молотком. Газета Bild пишет, что нападавшего зовут Мохаммед А.

— Расследование этого инцидента ведут власти Баварии. Ранее сириец не фигурировал в базе данных баварской полиции, сведений о нем по другим федеральным землям Германии пока не поступало. Нет никаких свидетельств экстремистских мотивов нападавшего, — отметил Херрман.

Полиция города Штраубинга указала, что инцидент произошел днем 3 июля близ города Штраскирхен в регионе Нижняя Бавария. В поезде, следовавшем в Вену, находились около 500 пассажиров.

Предполагемый преступник тяжело ранен

Трое из четырех пострадавших тоже являются гражданами Сирии, пишет агентство dpa.

— По нашим предварительным сведениям, непосредственно перед нападением сириец вступил в разговор с ними, и я исхожу из того, что он по меньшей мере осознавал, что это тоже сирийцы, — сообщил глава баварского МВД.

Гражданство четвертого раненого — 38-летнего мужчины — пока не выяснено. Нападавшего передали полиции пассажиры поезда. По данным медиакомпании Bayerischer Rundfunk, предполагаемый преступник был тоже ранен и что его госпитализировали.

Bild со ссылкой на собственные источники пишет, что Мохаммед А. получил тяжкие ранения и был доставлен на вертолете в клинику города Регенсбург. Его обезвредил один из пассажиров, выхватив у него одно из орудий нападения и ударив им. Издание тоже отмечает, что нападавший проживал в Австрии в качестве беженца.