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    16:38, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Мужчина с «красным» статусом пытался пройти в ЦОН в Степногорске

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    СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Благодаря приложению ASHYQ в городе Степногорске Акмолинской области был выявлен и оштрафован нарушитель карантина с «красным» статусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, в Степногорске был выявлен гражданин с «красным» статусом, который пытался пройти в заведение отдела по обслуживанию населения филиала НАО ГК «Правительство для граждан».

    «Заболевший гражданин должен был соблюдать карантин и две недели находиться дома, однако вместо этого он отправился в общественное место, создавая опасность заражения коронавирусом для окружающих. Органы санитарно-эпидемиологической службы наложили административный штраф на нарушителя. Согласно статье 452 КоАП РК, его размер составляет 87 510 тенге», - отметили в ведомстве.

    Правда, нарушитель имеет возможность в течение недели оплатить половину суммы штрафа

    В целом по Акмолинской области, благодаря приложению ASHYQ, с 17 апреля по 18 июня были выявлены 93 нарушителя режима самоизоляции, пытавшихся с «красным» или «желтым» статусом посетить объекты. Среди выявленных 32 больных КВИ с «красным» статусом и 61 контактный с «желтым» статусом.


    Теги:
    Коронавирус в РК Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
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