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Мужчина с инвалидностью станет советником министра здравоохранения РК
26 Июля 2022 08:51

Мужчина с инвалидностью станет советником министра здравоохранения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Ажар Гиният провела встречу в онлайн формате с Алмазом Уткуровым, парнем с ограниченными возможностями из Шымкента, который высказал свое мнение о правах инвалидов на медицинскую помощь в ходе встречи с населением в рамках рабочей поездки главы ведомства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Алмаз поблагодарил министра за большое внимание к проблемам особенных людей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями, нуждающихся в высокотехнологичных дорогостоящих операциях.

«Алмаз Уткуров задавал очень обоснованные вопросы по положению людей с инвалидностью в нашем здравоохранении, как и в целом социальной системе. Послушав его конструктивное выступление, я предложила ему стать моим советником по вопросам оказания медпомощи людям с инвалидностью. Проблемы особенных людей нуждаются в решении в части поддержки их здоровья, улучшения качества их жизни. Завтра будет издан приказ о назначении Алмаза Уткурова советником по правам инвалидов, мы сделаем вместе дорожную карту, план работы и будем постепенно помогать людям, оказавшимся в таком сложном положении», - сказала министр.

В ходе встречи министр обсудила с профессором, председателем правления АО «ННЦХ им. А.Н. Сызганова» Болатбеком Баймахановым, доктором Эдуардом Шин вопросы оказания хирургической помощи в случае пролежней, возможность проведения операций по пересадке кожи, оплаты данных расходов в рамках системы медстрахования по данной категории больных.


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