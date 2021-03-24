Мужчина с игрушечным пистолетом ограбил ломбард в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Житикаре оперативно раскрыто два грабежа. Подозреваемый при ограблении использовал игрушечный пистолет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

Как проинформировали в ведомстве, в полицию поступило сообщение от продавца магазина. Неизвестный мужчина зашел в магазин и потребовал выручку, угрожая предметом, похожим на пистолет.

«Продавец сообщила, что в это время зашли покупатели и мужчина спешно выбежал из магазина. Через несколько минут о таком же факте сообщила продавец соседнего магазина.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, были оповещены все магазины города, сообщены приметы подозреваемого,- рассказали в пресс-службе ДП. — Все патрули были приближены к магазинам. Через несколько минут продавец одного из магазинов сообщила о мужчине, похожем по приметам. Он был сразу задержан ближайшим патрулем».

При проведении следственных действий выяснилось, что двумя днями ранее в Костанае им было совершено хищение денежный средств из ломбарда. Так же, угрожая игрушечным пистолетом, мужчина похитил 600 тысяч тенге. Сотрудники ломбарда опознали подозреваемого.

22-летний житель Карабалыкского района арестован.