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Мужчина с игрушечным пистолетом ограбил игровой клуб в Караганде на 4 млн тенге

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Октября 2022, 13:33
Мужчина с игрушечным пистолетом ограбил игровой клуб в Караганде на 4 млн тенге

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Постоянный клиент, угрожая игрушечным пистолетом, забрал из кассы игрового клуба около 4 млн тенге из кассы в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В центр оперативного управления полиции города Караганды поступило сообщение, что в помещении одного из игровых клубов произошел разбой. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Сотрудницы клубы сообщили, что один из постоянных клиентов, неожиданно выхватив предмет, внешне похожий на пистолет, потребовал отдать деньги из кассы. Завладев суммой в размере 3,9 млн тенге, злоумышленник скрылся с места происшествия.

Установлен подозреваемый – 34-летний мужчина. Он дал признательные показания, пояснив, что проиграл большую сумму и решил восполнить свои финансовые потери, совершив разбой в игровом клубе. Для этого заранее приобрел игрушечный пистолет. Он был изъят в качестве вещественного доказательства. Ведется досудебное расследование по статье 192 УК РК «Разбой». Задержанный водворен в изолятор временного содержания.


Кадр из видео


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