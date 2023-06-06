Мужчина  с игрушечным пистолетом напал на микрофинансовую организацию в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Одну из микрофинансовых организаций, выдающих денежные займы населению, ограбил 39-летний житель Уральска. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть департамента полиции позвонила кассир одной из микрофинансовых организаций города, которая сообщила, что неизвестный мужчина, одетый в комбинезон, зашел в офис и, угрожая предметом, похожим на пистолет, требовал отдать ему имеющиеся в кассе деньги. Испугавшись, кассир отдала ему денежные средства, после чего нападавший скрылся с места происшествия.

Сотрудниками полиции ДП ЗКО по горячим следам задержан гражданин Б., 1984 года рождения. По факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 192 УК РК «Разбой». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества. Задержанный помещен в изолятор временного содержания города Уральска.

В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что гражданин Б. ранее к уголовной ответственности не привлекался. Пистолет, которым он угрожал кассиру, оказался игрушечным. Со слов задержанного, он решился напреступление из-за накопившихся долгов.