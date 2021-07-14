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    17:57, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Мужчина с двумя внуками попал в смертельное ДТП в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Мужчина с двумя внуками попал в смертельное ДТП в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    62-летний житель Темирского района, водитель автомашины ВАЗ-2114 , двигаясь со стороны города Актобе в направлении поселка Кенкияк Темирского района на 30-м километре автодороги областного значения Покровка-Жанажол допустил опрокидывание автомашины.

    В результате ДТП водитель авто и его 15-летний внук от полученных травм скончался на месте ДТП, а 18-летний внук госпитализирован в больницу поселка Кенкияк.

    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Актюбинская область
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