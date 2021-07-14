АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Мужчина с двумя внуками попал в смертельное ДТП в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

62-летний житель Темирского района, водитель автомашины ВАЗ-2114 , двигаясь со стороны города Актобе в направлении поселка Кенкияк Темирского района на 30-м километре автодороги областного значения Покровка-Жанажол допустил опрокидывание автомашины.

В результате ДТП водитель авто и его 15-летний внук от полученных травм скончался на месте ДТП, а 18-летний внук госпитализирован в больницу поселка Кенкияк.

