Мужчина с дочкой сорвались в водопад в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Зерендинском районе Акмолинской области мужчина с шестилетней дочкой, делая фото, упали в Ульгилинский водопад. К счастью, серьезно никто не пострадал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На странице Kokshetauasia в Instagram опубликовано видео, запечатлевшее падение мужчины с дочкой в Ульгилинский водопад Зерендинского района Акмолинской области. Как отмечается в публикации, первоисточником видео является группа @eto_kokshetau_detka.

Как сообщили в пресс-службе акима Зерендинского района, упавшими в водопад оказались жители города Кокшетау. Мужчина с шестилетних ребенком решил сфотографироваться на фоне водопада, но не удержался и упал вместе с дочкой в воду. Выбраться на берег им помогли очевидцы.

«Вчера, 17 апреля, в 16.35 в приемный покой зерендинской районной больницы поступил ребенок, 2015 г.р., который проживает в городе Кокшетау, с ушибами лёгкой степени. Был произведен осмотр ребенка, оказана медицинская помощь, показаний к госпитализации нет, ребенок отпущен домой», - отметили в ведомстве.

Как добавили в акимате Зерендинского района, других пострадавших нет.