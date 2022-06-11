11 Июня 2022 20:58

Мужчина разрушил дом после развода с женой в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В настоящее время женщина с детьми живет у своих родственников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции области, проводится досудебное расследование по части 1 статьи 389 Уголовного кодекса РК, предусматривающей наказание за самоуправство.

«Женщина обратилась в полицию. Прожив с супругом 8 лет, они развелись. Суд принял решение все нажитое имущество разделить на равные доли. Такой вердикт суда по каким-то причинам не устроил теперь уже бывшего супруга женщины. Наняв бригаду рабочих, он полностью разрушил дом, где они жили с тремя детьми. Разгневанный мужчина снес также находившиеся во дворе времянку и гараж.

«В настоящее время женщина с детьми живет у своих родственников. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.