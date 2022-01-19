Мужчина разгромил крупный супермаркет в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау мужчина разгромил крупный супермаркет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошлой ночью около 00:00 часов мужчина 1991 года рождения, разбив окно супермаркета «Сауран», проник внутрь помещения. Он разбил и разбросал по полу продукты во всем большом торговом зале, причинив значительный материальный ущерб торговому предприятию. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК «Хулиганство». В настоящее время он находится под административным арестом. Выяснилось, что он находится на наркологическом учете», - сообщили в пресс- службе департамента полиции региона.



