РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:32, 18 Октябрь 2022 | GMT +6

    Мужчина разбился насмерть при падении с многоэтажки в Павлодаре

    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Смерть молодого мужчины констатировали прибывшие медики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Тело неизвестного мужчины около многоэтажки на проспекте Назарбаева, 89/2 обнаружили очевидцы. Они вызвали бригаду «скорой».

    «Вызов поступил в 14:47. Ему присвоили первую категорию срочности. Доехали за шесть минут. На месте медики констатировали смерть мужчины», – сообщили в пресс-службе областной станции скорой медпомощи.

    По данным медиков, мужчине около 30 лет. Причиной смерти стало падение с высоты.


    Теги:
    Павлодарская область Происшествия Павлодар Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!