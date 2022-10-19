Мужчина разбился насмерть при падении с многоэтажки в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Смерть молодого мужчины констатировали прибывшие медики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Тело неизвестного мужчины около многоэтажки на проспекте Назарбаева, 89/2 обнаружили очевидцы. Они вызвали бригаду «скорой».

«Вызов поступил в 14:47. Ему присвоили первую категорию срочности. Доехали за шесть минут. На месте медики констатировали смерть мужчины», – сообщили в пресс-службе областной станции скорой медпомощи.

По данным медиков, мужчине около 30 лет. Причиной смерти стало падение с высоты.