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    15:21, 19 Июнь 2021 | GMT +6

    Мужчина разбил монитор в лифте ЖК в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице задержали вандала, разбившего монитор в лифте жилого комплекса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

    В социальных сетях распространилось видео, где мужчина намеренно разбил монитор, установленный в кабине лифта.


    Полицейскими Управления полиции района «Есиль» ДП города Нур-Султан, при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 30-летний житель города. Хулиганские действия мужчины попали в объектив камер компании «SafeLift».

    «Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений разбил экран монитора.

    По данному факту за нарушение общественного порядка, выразившееся в неуважении к окружающим, в отношении мужчины возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП. Решением Специализированного межрайонного административного суда Нур-Султана нарушителю наложен штраф в размере 5 МРП», - сообщили в ведомстве.


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    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Астана Видео Происшествия Правоохранительные органы
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