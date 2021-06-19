Мужчина разбил монитор в лифте ЖК в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице задержали вандала, разбившего монитор в лифте жилого комплекса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

В социальных сетях распространилось видео, где мужчина намеренно разбил монитор, установленный в кабине лифта.





Полицейскими Управления полиции района «Есиль» ДП города Нур-Султан, при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 30-летний житель города. Хулиганские действия мужчины попали в объектив камер компании «SafeLift».

«Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений разбил экран монитора.

По данному факту за нарушение общественного порядка, выразившееся в неуважении к окружающим, в отношении мужчины возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП. Решением Специализированного межрайонного административного суда Нур-Султана нарушителю наложен штраф в размере 5 МРП», - сообщили в ведомстве.