Мужчина пытался украсть мальчика: в полиции прокомментировали видео

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На странице в Facebook пользователь сети Дина Тансари разместила информацию о том, что 18 мая в Павлодаре на глазах у матери была совершена попытка похищения мальчика. На публикацию ответили в полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Данная информация не соответствует действительности. Похищения ребенка не было», – отметили в полиции.

Полицейскими установлено, что 18 мая около 18.30 часов 33-летний павлодарец возвращался домой с семьей на автомашине. Во дворе дома по улице Донецкая его несовершеннолетняя дочь увидела, как мальчик, проживающий в соседнем подъезде, бросает котенка об стену дома, за которым она ежедневно ухаживает и кормит. От увиденного, девочка сильно напугалась и стала плакать.

Отец девочки остановил машину и побежал за мальчиком, после чего сделал ему замечание, чтобы он больше так жестоко не обращался с животными, а затем сел в машину и уехал.

Происходящее увидела мать мальчика и сообщила в полицию.

Данный факт зарегистрирован, назначена экспертиза, согласно заключению каких-либо телесных повреждений на теле несовершеннолетнего не обнаружено.