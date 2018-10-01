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Мужчина пытался ударить ножом военнослужащего в Астане

3 Октября 2018 14:23 238
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Мужчина пытался ударить ножом военнослужащего в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане гвардейцы усмирили мужчину, пытавшегося ударить военнослужащего ножом, передает пресс-служба Национальной гвардии РК.

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В Астане 2 октября около 21 часов войсковой наряд воинской части 5573 Национальной гвардии РК задержал мужчину, пытавшего нанести гвардейцу удар ножом.

Во время несения службы по охране общественного порядка и безопасности начальник войскового наряда ефрейтор Жасулан Кыдырбаев вместе с патрульными рядовыми Казыбеком Уйсембаевым и Ерболом Бекбаевым находились на маршруте движения по улице Абая.

"Они заметили гражданина, поведение которого показалась странным. При наружном досмотре мужчина вытащил нож (бабочка) с левого кармана своей куртки и пытался нанести удар рядовому Уйсембаеву. Войсковой наряд, отбив удар, надел на него наручники. Гражданин был доставлен в РУВД Сарыаркинского района для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.

 

 

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Ключевые слова: МВД РК,
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