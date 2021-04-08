Мужчина пытался спрыгнуть с крыши 13-этажки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане полицейские смогли отговорить мужчину прыгать с крыши 13-этажки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

«В Центр оперативного управления департамента полиции Нур-Султана поступило сообщение от жителя города о том, что на крыше 13-этажного дома по улице Отырар сидит мужчина и пытается спрыгнуть. На место незамедлительно был направлен наряд Полка патрульной полиции в составе капитана полиции Еркебулана Жанкебаева, старшего лейтенанта Кенжебека Нургайсенова. В течение пяти минут полицейские прибыли на место. Стражи порядка поднялись на крышу дома, где увидели мужчину, который пытался совершить прыжок. Увидев полицейских, мужчина угрожал, что прыгнет, если они подойдут ближе. Чтобы как-то отвлечь внимание и выиграть время, Кенжебек Нургайсенов начал с ним разговор», - рассказали в полиции.

В ходе беседы 28-летний мужчина, который крепко выпил, прежде чем свести счеты с жизнью, сознался, что на этот роковой шаг его подтолкнул конфликт с сожительницей. Полицейские смогли убедить мужчину не совершать глупость.

«Мы пытались отвлечь парня, призывали к разуму, уговаривали, что конфликты бывают у всех и это не повод сводить счеты с жизнью», - сказал Еркебулан Жанкебаев.

Полицейские благополучно спустили вниз мужчину, оказали психологическую помощь и провели профилактическую беседу, после чего передали медикам.