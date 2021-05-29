Мужчина пытался спрыгнуть с четвертого этажа в Нур-Султане
Инцидент произошел в жилой многоэтажке на улице Жансугурова. Очевидцы и сообщили, что мужчина грозится выпрыгнуть с балкона.
На вызов незамедлительно прибыл автопатруль Полка патрульной полиции: старший лейтенант полиции Руслан Буркитбаев и лейтенант полиции Жасулан Кумарханов.
Когда приехали полицейские, мужчина уже сидел на перилах балкона.
Полицейские прошли в комнату. В это время в квартире находился отец самоубийцы, который пытался отговорить сына от рокового прыжка, но мужчина не хотел никого слушать. Полицейские начали вести беседу с ним, пытаясь отговорить его и выиграть время. На место прибыли сотрудники спасательных служб, которые помогли в спасении, оттолкнув мужчину с перил внутрь балкона. Полицейские в этот момент схватили его и оттащили от окна.
Спасенного 33-летнего мужчину передали медикам.
«Мы действовали по обстоятельствам, потому что не знали, как именно может повести себя человек в стрессовой ситуации. В голове прорабатывалось много вариантов, лишь бы не дать ему спрыгнуть»,- признается Руслан Буркитбаев.
В ведомстве отмечают, что это не первый отважный поступок полицейского за время службы.