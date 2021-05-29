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    19:50, 28 Май 2021 | GMT +6

    Мужчина пытался спрыгнуть с четвертого этажа в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане полицейские спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с четвертого этажа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

    Инцидент произошел в жилой многоэтажке на улице Жансугурова. Очевидцы и сообщили, что мужчина грозится выпрыгнуть с балкона.

    На вызов незамедлительно прибыл автопатруль Полка патрульной полиции: старший лейтенант полиции Руслан Буркитбаев и лейтенант полиции Жасулан Кумарханов.

    Когда приехали полицейские, мужчина уже сидел на перилах балкона.

    Полицейские прошли в комнату. В это время в квартире находился отец самоубийцы, который пытался отговорить сына от рокового прыжка, но мужчина не хотел никого слушать. Полицейские начали вести беседу с ним, пытаясь отговорить его и выиграть время. На место прибыли сотрудники спасательных служб, которые помогли в спасении, оттолкнув мужчину с перил внутрь балкона. Полицейские в этот момент схватили его и оттащили от окна.

    Спасенного 33-летнего мужчину передали медикам.

    «Мы действовали по обстоятельствам, потому что не знали, как именно может повести себя человек в стрессовой ситуации. В голове прорабатывалось много вариантов, лишь бы не дать ему спрыгнуть»,- признается Руслан Буркитбаев.

    В ведомстве отмечают, что это не первый отважный поступок полицейского за время службы.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Астана Происшествия
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