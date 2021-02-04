Мужчина пытался спрыгнуть с 12-го этажа в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Нур-Султана спасли молодого человека, пытавшегося выброситься с 12-го этажа, передает Polisia.kz.

На пульт «102» Центра оперативного управления поступил звонок от очевидца о том, что с 12-го этажа дома по улице Тлендиева пытается спрыгнуть мужчина. На место незамедлительно прибыл экипаж патрульной полиции в составе командира взвода Полка патрульной полиции Адильжана Мусулманбекова, инспекторов службы патрульной полиции Ержана Естая и Алихана Адаева.

По прибытии полицейских на место происшествия, молодой человек уже стоял во весь рост на балконных перилах подъезда и собирался совершить роковой шаг. Оценив ситуацию, Адильжан Мусулманбеков начал отвлекать уговорами отчаявшегося молодого человека. В ту секунду, когда парень посмотрел вниз, полицейские схватили его за пояс и затащили внутрь балкона.

Установлено, что 26-летний парень по результатам медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения. Причиной отчаянного поступка стал семейный конфликт. Парень был доставлен в районное отделение полиции, где с ним работали психологи. Благодаря оперативным и слаженным действиям полицейских удалось спасти жизнь молодого человека.