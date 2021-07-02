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    12:56, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Мужчина пытался совершить суицид в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае мужчина пытался совершить суицид, спрыгнув с третьего этажа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

    1 июля спасатели оперативно спасательного отделения провели аварийно-спасательную работу.

    «В 13:23 на пункт связи «112» от очевидцев поступило сообщение об инциденте. В микрорайоне Юбилейный в многоэтажном доме мужчина, 1987 года рождения, пытался совершить попытку суицида, - сообщили в ведомстве. —Причиной такого необдуманного и страшного поступка является ссора с девушкой. Мужчина выбросил все её вещи с балкона, потом решил выбросится сам. Расстояние до земли было в три этажа».

    В 14:33 сотрудники ДЧС прибыли на место происшествия, натянули спасательное полотно и вскоре парень упал, правда, повредил себе ногу. На этот раз обошлось без жертв.

    Спасатели сразу передали пострадавшего карете скорой помощи.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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