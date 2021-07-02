Мужчина пытался совершить суицид в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае мужчина пытался совершить суицид, спрыгнув с третьего этажа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

1 июля спасатели оперативно спасательного отделения провели аварийно-спасательную работу.

«В 13:23 на пункт связи «112» от очевидцев поступило сообщение об инциденте. В микрорайоне Юбилейный в многоэтажном доме мужчина, 1987 года рождения, пытался совершить попытку суицида, - сообщили в ведомстве. —Причиной такого необдуманного и страшного поступка является ссора с девушкой. Мужчина выбросил все её вещи с балкона, потом решил выбросится сам. Расстояние до земли было в три этажа».

В 14:33 сотрудники ДЧС прибыли на место происшествия, натянули спасательное полотно и вскоре парень упал, правда, повредил себе ногу. На этот раз обошлось без жертв.

Спасатели сразу передали пострадавшего карете скорой помощи.