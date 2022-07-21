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Мужчина пытался совершить самоподжог перед зданием Верховного суда в Нур-Султане
21 Июля 2022 13:58

Мужчина пытался совершить самоподжог перед зданием Верховного суда в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане арестовали жителя за попытку самоподжога перед зданием Верховного суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«20 июля гражданин М. перед зданием Верховного суда РК облил себя бензином и пытался совершить самоподжог. В отношении него возбудили административное дело по статье «Мелкое хулиганство» (ч.1 ст.434 КоАП)», - сообщили в пресс-службе столичного суда.

Из пояснений правонарушителя М. следует, что он является братом потерпевшего по уголовному делу, рассматриваемому в суде первой инстанции Туркестанской области.

«Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Нур-Султана гражданин М. признан виновным в совершении правонарушения по ч.1 ст. 434 КоАП и подвергнут административному аресту сроком на 5 суток», - проинформировали в суде.

Судом мера взыскания назначена с учетом степени и умышленного характера совершенного деяния, отрицательно влияющего на общественный порядок и направленного на проявление неуважения к обществу. Постановление не вступило в законную силу.


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Автор:
Корреспондент

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