21 Июля 2022 13:58

Мужчина пытался совершить самоподжог перед зданием Верховного суда в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане арестовали жителя за попытку самоподжога перед зданием Верховного суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«20 июля гражданин М. перед зданием Верховного суда РК облил себя бензином и пытался совершить самоподжог. В отношении него возбудили административное дело по статье «Мелкое хулиганство» (ч.1 ст.434 КоАП)», - сообщили в пресс-службе столичного суда.

Из пояснений правонарушителя М. следует, что он является братом потерпевшего по уголовному делу, рассматриваемому в суде первой инстанции Туркестанской области.

«Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Нур-Султана гражданин М. признан виновным в совершении правонарушения по ч.1 ст. 434 КоАП и подвергнут административному аресту сроком на 5 суток», - проинформировали в суде.

Судом мера взыскания назначена с учетом степени и умышленного характера совершенного деяния, отрицательно влияющего на общественный порядок и направленного на проявление неуважения к обществу. Постановление не вступило в законную силу.