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Мужчина пытался сброситься вниз с вышки в Кокшетау

29 Февраля 2020 21:25
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Мужчина пытался сброситься вниз с вышки в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Кокшетау полицейские предотвратили суицид, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции региона, инцидент произошел 28 февраля около 19:30. На пульт 102 поступило телефонное сообщение о том, что на территории одного из товариществ по улице Сулейменова неизвестный мужчина пытается спрыгнуть с железной конструкции высотой 10-15 метров. Сообщение было незамедлительно передано всем нарядам батальона патрульной полиции УП города Кокшетау.

«Экипаж «Аскер-5» в составе лейтенанта полиции Аслана Есмагзамова и сержанта полиции Адиля Аюбая оказался на месте происшествия одним из первых. Увидев мужчину, который стоял на самом краю башни, Аслан, не раздумывая, поднялся к нему. Более 20 минут лейтенант полиции разговаривал с горожанином, а также вызвал по телефону его брата в надежде, что родной человек сможет отговорить его не прыгать вниз. Оказалось, что мужчина абсолютно трезв, а на такой отчаянный шаг его толкнули семейные проблемы», - пояснили в ведомстве.

Вместе с родственником полицейскому все-таки удалось уговорить мужчину от попытки свести счеты с жизнью, а затем страж порядка помог горожанину спуститься на землю. В настоящее время жизни 52-летнего мужчины ничего не угрожает, он находится с родными.

Напомним, 10 февраля сержант полиции Бақдаулет Кошкинбай бросился вслед за мужчиной, спрыгнувшим с пешеходного моста на железнодорожном вокзале Кокшетау и успел предотвратить его следующий прыжок между вагонами, который мог оказаться роковым и привести к трагическим последствиям. До прибытия сотрудников линейного отдела полиции Бақдаулет, удерживал мужчину, а затем вместе с коллегами из ЛОВД спустил его вниз.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия, МВД РК, Общество,
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Автор:

Оксана Матасова

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