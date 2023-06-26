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Мужчина пытался сброситься с моста из-за бывшей жены в Караганде

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
26 Июня 2023, 00:24
Мужчина пытался сброситься с моста из-за бывшей жены в Караганде Фото: кадр из видео/t.me/POLICE_of_KZ

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и пытался совершить суицид из-за того, что его бывшая жена вышла замуж, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«25 июня в 21:30 неизвестный мужчина пытался спрыгнуть с моста по проспекту Бухар жырау. Попытка суицида была пресечена проезжавшими мимо гражданами. Жители передали мужчину подъехавшему наряду полиции.

Сотрудники полиции в отношении 29-летнего жителя города возбудили административное производство», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.


Позже стало известно, что на такой шаг мужчина решился после выпитого алкоголя из-за того, что бывшая жена вышла замуж.

Напомним, недавно в Астане нетрезвый мужчина спрыгнул с моста в реку Есиль.


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