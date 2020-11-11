Мужчина пытался сброситься с крыши 12-этажного дома в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Сотрудники полиции города Усть-Каменогорска спасли жизнь мужчине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

6 ноября около 14:30 часов сотрудники полиции при патрулировании своих квадратов, введенных в связи с ограничительными мерами, заметили мужчину, который сидел на крыше 12-этажного дома. Патруль незамедлительно передал информацию в Центр оперативного управления.

«Участковый инспектор полиции капитан полиции Берик Жумагазы побежал в сторону многоэтажки. В это время вовремя прибыл ПА «Кыран-47». Поднявшись на 12 этаж, участковый инспектор заметил, что дверь, которая ведет на крышу, была заперта снаружи. Выбив дверь, сотрудники полиции вместе с сотрудником департамента по чрезвычайным ситуациям вышли на крышу дома и начали отговаривать мужчину от совершения необдуманного шага. К счастью, полицейским и спасателю удалось спасти мужчину», - рассказали в полиции.

Оказалось, что мужчина хотел покончить жизнь самоубийством из-за жизненных трудностей.

«Благодаря самоотверженности и грамотным действиям сотрудников полиции удалось спасти жизнь человека», - прокомментировал начальник УП Усть-Каменогорска полковник полиции Андрей Мула.



