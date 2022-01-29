Мужчина пропал в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области ведутся поиски пропавшего накануне мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«29 января в 00:15 поступило сообщение о том, что мужчина 1957 года рождения – житель села Бейбарыс Махамбетского района, около 19:30 вечера вышел из дома и не вернулся. Сразу же начались поисковые работы. В настоящее время они продолжаются. Совместно с местными участковыми сотрудниками полиции в них принимают участие 11 сотрудников ДЧС Атырауской области, восемь сотрудников дорожно-патрульной службы, две розыскные собаки и две единицы техники», - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.