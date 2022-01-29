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Мужчина пропал в Атырауской области
29 Января 2022 17:56
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области ведутся поиски пропавшего накануне мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«29 января в 00:15 поступило сообщение о том, что мужчина 1957 года рождения – житель села Бейбарыс Махамбетского района, около 19:30 вечера вышел из дома и не вернулся. Сразу же начались поисковые работы. В настоящее время они продолжаются. Совместно с местными участковыми сотрудниками полиции в них принимают участие 11 сотрудников ДЧС Атырауской области, восемь сотрудников дорожно-патрульной службы, две розыскные собаки и две единицы техники», - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.
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