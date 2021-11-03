Мужчина продал взятое напрокат авто в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мужчина за 11,7 млн тенге продал машину, взятую напрокат в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.
С заявлением в полицию обратился 32-летний житель города о том, что неизвестный обманным путем завладел его денежными средствами.
«В ходе расследования установлено, что потерпевший, подбирая автомашину через сайт по продаже авто, увидел подходящее объявление о продаже автомобиля марки «Toyota Camry 70» за 12 млн тенге. Продавец пояснил, что отдает машину по дешевой цене, так как нуждается в деньгах. Встретившись и осмотрев автомашину, потерпевший решил купить ее, договорившись о цене в 11 млн 700 тысяч тенге. Взяв с покупателя 11 млн тенге, подозреваемый отдал ему ключи, а переоформить машину обещал после того, как он полностью рассчитается», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.
Выявлено, что данную автомашину злоумышленник взял в аренду и подал объявление о ее продаже.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий столичными полицейскими в Алматы был задержан 36-летний подозреваемый, ранее судимый и водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. В настоящее время полицейскими устанавливается количество пострадавших.
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