20 Мая 2022 14:27

Мужчина приставал к 12-летней девочке в автобусе в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жительница столицы опубликовала пост с жалобой на приставания мужчины к ее малолетней дочери в автобусе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Женщина заявила о том, что в автобусе ее дочери домогался взрослый мужчина, опубликовав его фото и видео. По ее словам, он трогал девочку за бедра. Когда девочка отошла от мужчины, он вновь приблизился и повторил свои действия. В итоге домогавшегося напугал видеозвонок от матери девочки.

Женщина сообщила об инциденте в полицию. Согласно предоставленной департаментом полиции информации, подозреваемый уже задержан.

«19 мая 2022 года 20:12 часов в управление полиции района «Сарыарка» поступило заявление о принятии мер в отношении неизвестного мужчины, пристававшего к несовершеннолетней девочке в общественном транспорте. В настоящее время данный гражданин задержан, проводится проверка», - сообщили в полиции.