9 Августа 2022 18:05

Мужчина поймал упавшую с 10 этажа девочку в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Еще один героический поступок совершил мужчина в Нур-Султане. Он поймал девочку, упавшую с высоты 10 этажа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«31 июля текущего года в 20:50 часов в службу спасения поступило сообщение от скорой медицинской помощи о том, что в 20:01 часов в доме номер 42 по проспекту Кабанбай батыра с высоты 10-го этажа упал ребенок 2017 года рождения. Прохожий мужчина, 1988 года рождения, проживающий в этом же доме, попытался поймать ребенка в момент падения, тем самым смягчив удар», - сообщили в пресс-службе столичного ДЧС.

Героя зовут Талгат Абдиханулы. Департамент по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана обратился к нему с приглашением для награждения. В свою очередь, Талгат отказался, так как девочка на данный момент находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации многопрофильной городской детской больницы № 2.