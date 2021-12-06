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Мужчина пострадал в групповой драке в Актау

6 Декабря 2021 11:35
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Мужчина пострадал в групповой драке в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В противостоянии между группой молодых людей и девушек на автодороге в 27-м микрорайоне Актау пострадал парень. Подробности инцидента рассказали в департаменте полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и доставлены в управление полиции потерпевший и его супруга. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Правоохранители выяснили, что драка между потерпевшим и неустановленными лицами произошла на почве словесного конфликта.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по пункту 1 части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство, совершенное группой лиц).
Драчунам могут грозить: штраф в размере до 5000 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

«Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и других лиц, участвовавших в драке», - дополнили в ведомстве.

Видео потасовки сняли в ночь на 4 декабря на проезжей части между 27 и 28 микрорайонами перед магазином «Abdi».



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#Происшествия   #Мангистауская область  
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