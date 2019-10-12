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вчера 17:34
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Мужчина пострадал при пожаре на заводе по изготовлению пластиковых бутылок в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 октября в 00:08 на пульт «101» города Нур-Султана поступило сообщение о пожаре на заводе ТОО «ПЭТ» по изготовлению пластиковых бутылок по улице Коктал района Сарыарка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
«По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что горят пластиковые изделия. Принятыми мерами огонь локализован в 01:06 и ликвидирован в 01:13. Площадь возгорания составила 130 кв.м. В результате пожара с термическими ожогами госпитализирован мужчина, 1992 года рождения. Состояние тяжелое. Причина пожара устанавливается.
В тушении пожара были задействованы 57 человек личного состава и 13 единиц пожарной техники столичного ДЧС», - сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.
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