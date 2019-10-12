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Мужчина пострадал при пожаре на заводе по изготовлению пластиковых бутылок в Нур-Султане

12 Октября 2019 09:17
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Мужчина пострадал при пожаре на заводе по изготовлению пластиковых бутылок в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 октября в 00:08 на пульт «101» города Нур-Султана поступило сообщение о пожаре на заводе ТОО «ПЭТ» по изготовлению пластиковых бутылок по улице Коктал района Сарыарка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

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«По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что горят пластиковые изделия. Принятыми мерами огонь локализован в 01:06 и ликвидирован в 01:13. Площадь возгорания составила 130 кв.м. В результате пожара с термическими ожогами госпитализирован мужчина, 1992 года рождения. Состояние тяжелое. Причина пожара устанавливается.

В тушении пожара были задействованы 57 человек личного состава и 13 единиц пожарной техники столичного ДЧС», - сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Происшествия,
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Гульмира Байзакова

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