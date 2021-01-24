Мужчина пострадал из-за хлопка газовоздушной смеси в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на территории одного из частных домов произошел хлопок газовоздушной смеси, передает корреспондент МИА «Казинформ».

23 января пожарные расчеты ДЧС были направлены в Алмалинский район по ул. Тлендиева д.198.

«По прибытию, в 21-24, установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения произошло обрушение хозяйственной постройки, повредилась обшивка частного жилого дома. При разборе конструкций обнаружен газовый баллон объемом 25 литров, а также газовый баллон объемом 5 литров с неисправным вентилем», - уточнили в ДЧС Алматы.

На месте происшествия обнаружен пострадавший - хозяин дома 1982 г.р. Несмотря на его отказ от госпитализации, бригада скорой медпомощи транспортировала пострадавшего мужчину в ГКБ № 4.

Позже выяснилось, что он находился в шоковом состоянии и получил термические ожоги. Причина утечки газа выясняется. На месте работает аварийная служба газа.

Напоминаем, что разъяснительная работа с населением проводится с сентября прошлого года. Сотрудниками алматинского ДЧС, КазТрансГаз и волонтерами проведен 100% профилактический обход взятых на учет 145 тысяч 471 домов частного сектора. Инспекторы по ЧС и пожарные Алмалинского района повторно, с учетом очагов КВИ, провели сход с жителями улицы Тлендиева с разъяснением элементарных правил эксплуатации газового оборудования и вручением памяток.

В этой связи ДЧС Алматы просит соблюдать следующие правила при эксплуатации газовых приборов:

- пользоваться исправными газовыми баллонами;

- доверяйте установку и наладку газовых приборов только специалистам;

- не исправляйте самостоятельно дефекты газопроводных труб и приборов;

- если обнаружили утечку газа: перекройте газовые краны, проветрите помещение, не включайте электроприборы, свет во избежание образования искры.

- вызовите аварийную служба газа 104.