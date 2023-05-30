Мужчина попал в реанимацию из-за энергетиков в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Пациент поступил в реанимационное отделение Алматинской многопрофильной клинической больницы в экстренном порядке. Он жаловался на боли в груди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По словам родственников пациента, он пил энергетические напитки каждый день в течение последних четырех лет. После обследования врачи поставили диагноз – хроническая сердечная недостаточность. Это состояние, при котором нарушается насосная функция сердца, в результате чего органы и ткани страдают от нехватки кислорода», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Алматинской области.

Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое, он находится в отделении реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

Врачи напомнили, что в составе энергетиков имеются ударные дозы кофеина, которые могут привести к серьезным проблемам с сердцем, а его сочетание с углекислым газом («пузырьками») и сахаром опасно для желудка и печени. Даже редкое употребление энергетиков может вызвать приступ аритмии и другие неприятные последствия.

«Употребление энергетиков может привести к артериальной гипертензии, мигреням, нарушениям сердечного ритма, проблемам с желудочно-кишечным трактом. Они также могут вызвать психомоторное возбуждение, раздражительность, бессонницу, тахикардию, аритмию, повышение артериального давления», - говорит врач кардиолог Мухамеджан Нуралиевич.

Он заявил, что регулярное употребление энергетиков ухудшает состояние зубов, обезвоживает организм и приводит к перегрузке почек, нарушает работу печени, повышает кислотность желудка, вызывает тошноту, рвоту, диарею и провоцирует головные боли, панические атаки, повышенную агрессию.



