11 Августа 2022 23:02

Мужчина попал в измельчитель для сена в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В измельчитель для сена попал мужчина в ЗКО. От полученных травм он скончался, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

За семь месяцев 2022 года в области зарегистрированы 33 несчастных случая, связанные с производством. В том числе – три групповых. По данным руководителя управления по инспекции труда ЗКО Асылулана Досжанова, всего пострадало 39 человек, из них 20 человек с тяжелым исходом, девять человек получили травмы в групповых несчастных случаях и 10 человек погибли.

Пять человек погибли на предприятиях строительной отрасли. Четыре рабочих упали с высоты, один – из-за обрушения.

«Причины несчастных случаев в данной отрасли – это недостатки в обучении безопасным приемам труда, неудовлетворительная организация производства работ, грубая неосторожность пострадавшего и эксплуатация неисправных машин, механизмов и оборудования. Погибли три работника бюджетных организаций, где нечастные случаи произошли из-за ДТП и воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей», - отметил Асылулан Досжанов.

В сельскохозяйственной отрасли погибло два работника. Один работник отошел от своего рабочего места и при неизвестных обстоятельствах попал в работающий измельчитель для сена. Во втором случае по неизвестным причинам работница оказалась в зоне погрузки в цехе, водитель трактора, двигаясь задним ходом, наехал на нее.

Спикер отметил, что работодатели не проводят обучение, инструктирование, проверку знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда. А некоторые и вовсе умудряются скрывать несчастные случаи.

Фото: mgorod.kz