Мужчина попал под колеса автомобиля в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Он получил множественные ушибы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Видео появилось в социальных сетях. По информации очевидцев, на перекрестке улиц Лермонтова и проспекта Назарбаева на «зебре» сбили пешехода.

В управлении здравоохранения области сообщили, что у мужчины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибы.



«Ушиб шейного отдела позвоночника, правого бедра, ушибленная рана шейной области слева, множественные ссадины левого локтевого сустава и левого предплечья», – уточнили в ведомстве.

Лечиться пострадавший будет амбулаторно.



