10:50, 05 Сентябрь 2021 | GMT +6
Мужчина попал под колеса автомобиля в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Он получил множественные ушибы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Видео появилось в социальных сетях. По информации очевидцев, на перекрестке улиц Лермонтова и проспекта Назарбаева на «зебре» сбили пешехода.
В управлении здравоохранения области сообщили, что у мужчины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибы.
«Ушиб шейного отдела позвоночника, правого бедра, ушибленная рана шейной области слева, множественные ссадины левого локтевого сустава и левого предплечья», – уточнили в ведомстве.
Лечиться пострадавший будет амбулаторно.