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    10:50, 05 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Мужчина попал под колеса автомобиля в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Он получил множественные ушибы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Видео появилось в социальных сетях. По информации очевидцев, на перекрестке улиц Лермонтова и проспекта Назарбаева на «зебре» сбили пешехода.

    В управлении здравоохранения области сообщили, что у мужчины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибы.

    «Ушиб шейного отдела позвоночника, правого бедра, ушибленная рана шейной области слева, множественные ссадины левого локтевого сустава и левого предплечья», – уточнили в ведомстве.

    Лечиться пострадавший будет амбулаторно.



    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Видео Происшествия Павлодарская область
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