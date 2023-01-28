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    Мужчина получил ожоги при возгорании автомобиля в Астане

    28 Января 2023, 12:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Водитель автомобиля получил термический ожог лица, обеих кистей и обоих стоп 1-2 степени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    «Сегодня в 08:06 загорелся автомобиль марки «Газель». В 08:22 пожар ликвидировали. На месте медики оказали первую помощь водителю. Мужчина 1990 года рождения доставлен в больницу с диагнозом: термический ожог лица, обеих кистей, обоих стоп 1-2 степени. Его госпитализировали», - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

    В тушении пожара участвовали 6 сотрудников и одна единица техники.

    По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны, с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Астана Происшествия Транспорт МЧС Пожар ДЧС
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