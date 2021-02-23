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    20:58, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Мужчина похитил миллион тенге и украшения из дома пенсионерки в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Житель Костанайской области проник в дом к пенсионерке в Нур-Султане и похитил ювелирные украшения и миллион тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-Султан.

    На пульт 102 Центра оперативного управления обратилась 59-летняя жительница столицы. В ходе выяснения обстоятельств полицейские установили, что 31-летний житель Костанайской области, прибывший в столицу на временные заработки, в вечернее время проник в дом по улице Культегин и, взломав входной замок, вошел в помещение. В доме он отыскал ювелирные изделия и денежные средства в сумме около миллиона тенге. Когда злоумышленник, взяв похищенное намеревался бежать, на пороге он столкнулся с хозяйкой дома, которая внезапно вернулась. Мужчина силой оттолкнул пожилую женщину и пустился наутёк.

    «Камерами видеонаблюдения автобуса был зафиксирован момент, когда подозреваемый пересчитывал добычу. В ходе кропотливой работы оперативники установили хостел, где проживал подозреваемый. Но на момент проверки, он успел скрыться, выехав в другой город.

    Через сутки подозреваемый был задержан столичными полицейскими в городе Караганда и доставлен в Нур-Султан. Задержанный ранее судимый, гастролер», - пояснили в пресс-службе ведомства.

    Возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Астана Видео Происшествия Правоохранительные органы
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