Мужчина похитил миллион тенге и украшения из дома пенсионерки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Житель Костанайской области проник в дом к пенсионерке в Нур-Султане и похитил ювелирные украшения и миллион тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-Султан.

На пульт 102 Центра оперативного управления обратилась 59-летняя жительница столицы. В ходе выяснения обстоятельств полицейские установили, что 31-летний житель Костанайской области, прибывший в столицу на временные заработки, в вечернее время проник в дом по улице Культегин и, взломав входной замок, вошел в помещение. В доме он отыскал ювелирные изделия и денежные средства в сумме около миллиона тенге. Когда злоумышленник, взяв похищенное намеревался бежать, на пороге он столкнулся с хозяйкой дома, которая внезапно вернулась. Мужчина силой оттолкнул пожилую женщину и пустился наутёк.

«Камерами видеонаблюдения автобуса был зафиксирован момент, когда подозреваемый пересчитывал добычу. В ходе кропотливой работы оперативники установили хостел, где проживал подозреваемый. Но на момент проверки, он успел скрыться, выехав в другой город.

Через сутки подозреваемый был задержан столичными полицейскими в городе Караганда и доставлен в Нур-Султан. Задержанный ранее судимый, гастролер», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.